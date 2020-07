Une semaine après ses fiançailles, Lady Di devenait boulimique: voici la phrase du prince Charles qui a tout déclenché

Il y a tout juste 39 ans, la princesse Diana épousait le prince Charles. Très amaigrie le jour de son mariage, Lady Di était en fait boulimique.

"À la première mesure pour ma robe de mariée, je faisais une taille 38. Le jour de mon mariage, je faisais du 34. Je suis devenue très maigre", confiait Lady Di dans une des longues interviews accordées à Andrew Morton, auteur de "Diana, sa vraie histoire". Elle avait également expliqué sa "boulimie a commencé la semaine après mes fiançailles".

La raison de cette boulimie ? Une phrase assassine du prince Charles. "Mon mari a mis les mains sur ma taille et m'a dit: 'On devient un peu enrobée, dis donc'. Ça a déclenché quelque chose en moi. Je me souviens, la première fois où je me suis fait vomir, j'étais ravie. Car je me suis dit que je relâchais la pression."