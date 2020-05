Une spécialiste royale révèle comment ont évolué les relations entre Kate et William et Meghan et Harry: "Je sais qu'ils sont en contact"

Une spécialiste royale révèle comment ont évolué les relations entre Kate Middleton et Meghan Markle

Les relations entre les "Fab 4" étaient très tendes au moment du départ de Meghan et Harry au Canada puis à Los Angeles où ils vont vraisemblablement s'installer.

Mais plusieurs semaines sont passées et les choses se seraient nettement améliorées selon la spécialiste de la royauté Katie Nicholl.

"Je pense qu'il y a un sentiment de soulagement de part et d'autre de voir que ce grand drame appartient désormais au passé", a expliqué l'experte dans l'émission "Entertainment Tonight", et dont les propos ont été repris par le Daily Express.

Un océan de distance et des projets chacun de leur côté semblent avoir eu raison des tensions. "Les Sussex sont libres d'aller de l'avant et les Cambridge peuvent retourner à leurs anciennes vies sans toute la contrariété et tout le drame qui était clairement majeur dans les coulisses", ajoute Katie Nicholl.

Il y a clairement eu d'importantes divergences entre les deux frères, mais les choses se sont améliorées

Elle révèle également que William et Harry ont repris contact. "Il y a clairement eu d'importantes divergences entre les deux frères, mais les choses se sont améliorées et je sais qu'ils sont en contact par téléphone", dit-elle encore.

S'ils ont repris contact, c'est suite à l'état de santé de leur père, le prince Charles, qui a été testé positif au Covi-19.

Enfin, l'experte de la royauté affirme qu'un certain manque se fait forcément ressentir de part et d'autre : "Je pense que, dans une certaine mesure, Harry et Meghan manquent à Kate et William, mais il est certain qu'ils regrettent qu'Harry ne fasse plus partie de leur vie".