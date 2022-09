Voici la réaction déchirante de la Reine à la démission du prince Harry et de Meghan Markle

La réaction déchirante de la Reine à l'annonce de la démission du prince Harry et de Meghan Markle en tant que membres de la famille royale a été révélée dans le nouveau livre, The Royals, écrit par Katie Nicholl.

Le duc et la duchesse de Sussex avaient annoncé au début de l'année 2020 qu'ils quitteraient leurs fonctions de membres de la famille royale. Une source proche de Sa Majesté affirme qu'elle a été très blessée par cette décision.

Le couple a été autorisé à quitter la "Firm", mais n'a pas pu utiliser ses titres d'altesse royale dans sa quête pour devenir financièrement indépendant.

À l'époque, la Reine avait remercié le couple pour son travail "dévoué", ajoutant: "C'est l'espoir de toute ma famille que l'accord d'aujourd'hui leur permette de commencer à construire une nouvelle vie heureuse et paisible."

Cependant, les vrais sentiments (présumés) de la monarque ont été révélés dans cette nouvelle publication. Un extrait publié dans le magazine Vanity Fair affirme que la reine Elizabeth II a confié à un ami proche qu'elle était "épuisée" par la décision.

Cette source raconte: "Elle était très blessée et m'a dit:" Je ne sais pas, je m'en fiche et je ne veux plus y penser."

Il poursuit en affirmant que la monarque de 96 ans a très peu vu ses arrière-petits-enfants Archie et Lilibet, les enfants de l'ancienne actrice américaine et du prince Harry.