Voici les 3 images fortes du décès d'Elizabeth II

Invité en plateau, le chroniqueur royal Thomas de Bergeyck commente l'actualité liée au décès de la reine Elizabeth II et plus particulièrement trois images fortes.



Le dernier voyage de la reine à travers l'Ecosse



"L'émotion populaire commence vraiment à prendre de l'ampleur, on le voit avec toutes ces personnes qui voient passer leur reine. Ils l'ont vu des dizaines de fois en 70 ans. Elle a fait plusieurs fois le tour de son pays." Ce cortège, qui traverse cette lande écossaise, est un dernier hommage à des terres qu'elle aimait tant. "On l'a déjà dit, mais l'Écosse a un peu volé le début de ce deuil aux Britanniques de Londres. Mais en même temps, l'Écosse, c'était le lieu où elle se sentait le mieux. C'était son lieu de villégiature."



©BELGA



Le bain de foule de Charles III



Compliqué pour Charles de succéder à sa mère, Elizabeth II ? "Il va devoir donner un autre sens à la couronne et se départir de l'image iconique d'Elizabeth qu'elle a travaillé durant toutes ces années. Pardon de le dire comme ça, mais elle était un véritable label reconnu à travers le monde." Ancrée dans l'inconscient populaire, Charles va devoir recréer autour de lui un nouvel univers auquel les Britanniques vont pouvoir s'attacher dans un contexte difficile. "Il devra rester ce repère, ce phare dans la lumière. Ce qu'il a fait récemment en sortant spontanément pour serrer la main du peuple est une très bonne chose." En effet, alors que cela n'était pas prévu dans le protocole, Charles III est descendu de sa voiture devant le palais de Buckingham ce vendredi et il a serré les mains de dizaines de personnes présentes. Calculé ou non, "en attendant, son image est celle d'un roi de proximité et il le montre dès les premières heures. C'est bien joué."



©BELGA



William, Harry, Kate et Meghan côte à côte à Windsor, en mémoire de la reine

Peut-on parler de réconciliation ? "C'est vrai qu'on ne les a pas vus ensemble depuis le mois de mars 2020. J'ai adoré les Unes de la presse britannique ce matin : "All 4 one" (Tous pour une). Le plus bel hommage qu'il pouvait rendre à leur grand-mère, c'est d'être réuni. C'est sans doute, ce qu'elle aurait espéré depuis ces deux/trois ans de départ de Harry et Meghan. Je sais qu'elle était très peinée par cette situation." Thomas de Bergeyck poursuit : "Il y a eu des tractations. Je sais que cela n'a pas été simple d'organiser cette sortie. Il semblerait qu'il y ait eu près d'une heure de négociations à l'intérieur du château de Windsor pour se fixer sur le moment où ils allaient tous sortir ensemble. Donc il y a eu un peu de calcul derrière." Reste à savoir si cela va durer. À suivre.



©BELGA