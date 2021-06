Voici quand et comment le prince George a appris qu'il allait devenir roi

Le prince George, troisième dans l'ordre de succession au trône britannique, deviendra roi un jour. Ses parents Kate et William le lui ont déjà annoncé.

À seulement 8 ans, le prince George sait qu'il est destiné à être roi. Très soucieux de son bien-être, ses parents Kate et William, ont en effet décidé de le lui annoncer. C'est ce qu'on apprend dans le livre "Battle of Brothers", sorti ce 24 juin. Dans l'ouvrage, l'auteur explique que le couple aurait attendu que le petit garçon ait "autour de 7 ans" pour lui expliquer son futur rôle. "William n'a pas révélé comment il avait annoncé la grande nouvelle à son fils. Peut-être qu'un jour, George racontera l'histoire lui-même. Mais vers le septième anniversaire du garçon, à l'été 2020, on pense que ses parents lui ont donné plus de détails sur ce que cette vie dédiée "au service et au devoir" impliquera pour le petit prince."

L'auteur explique au DailyMail que Kate et William auraient choisi un moment intime avec leur fils car le duc de Cambridge n'aurait lui-même pas bien vécu le moment où on lui avait annoncé son futur règne. Le couple souhaite aussi que le prince George ait "une éducation normale" afin que la monarchie britannique reste "pertinente" et qu'elle puisse "suivre les évolutions de son temps", ce qu'il aurait expliqué à son fils.

Le prince George est troisième dans l'ordre de succession, derrière le prince Charles et le prince William. Viennent ensuite ses frères et soeurs, la princesse Charlotte et le prince Louis.