William et Kate: leurs enfants vont pouvoir découvrir la statue de Diana en avant-première

Le prince William s’apprête à inaugurer la statue de Diana le 1er juillet. Mais pour le futur roi, il est impératif que ces enfants, George, Charlotte et Louis, la voient avant. Un moment d’émotion en famille.

L’inauguration de la statue de Diana aura lieu le 1er juillet en présence d’une poignée d’invités dont les princes William et Harry dans les jardins du palais de Kensington. La date approche et une large boîte noire trône déjà dans le Sunken Garden cachant la sculpture aux regards selon le Daily Mail.

Néanmoins, la cérémonie ne se déroulera pas comme prévu. Alors qu’une centaine d’invités étaient attendus, le variant Delta du Covid change la donne. On ne sait même pas si Kate Middleton sera présente.

Mais pour le prince William, ce moment d’émotion sera d’abord partagé en famille. Selon le Daily Mail, il n’envisage pas que la statue puisse être vue par le monde entier avant que ses propres enfants ne la découvrent. Le prince Harry devrait également la découvrir en avant-première. Mais vu les tensions entre les deux frères, rien ne dit qu’ils partageront ce moment ensemble.