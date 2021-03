"Miss Belgique, c'est anti-féministe!": Les finalistes Miss Belgique 2021 répondent (vidéo)

Les finalistes du concours Miss Belgique 2021 se dévoilent dans 10 capsules vidéo sur RTL Play. Aujourd'hui, elles répondent aux clichés souvent entendus sur les Miss.

"Miss Belgique, c'est anti-féministe"



Comme tout concours de beauté, Miss Belgique a déjà été décrit comme "anti-féministe". Mais qu'en pensent les concernées? Peut-on être Miss tout en étant féministe?

"Je peux comprendre cette phrase, mais non", lance Solenne Coppens, 24 ans, de Wavre. "En tant que candidate et finaliste Miss Belgique, je peux dire que je ne suis pas anti-féministe."

Louise-Marie Losfeld, 17 ans, d'Oudenbourg, n'est "pas d'accord" non plus. "Je trouve que c'est très important que les femmes soient pour leurs droits. Et moi je suis une personne très féministe."

Même avis pour Sana Nasri, 21 ans, Wavre: "Je ne suis pas d'accord. Pour moi, justement, une Miss, c'est montrer la féminité d'une fille, d'une femme. Et montrer la femme dans toute sa splendeur."

