"On frôle le ridicule": exaspérée, Shanna Kress dénonce le comportement des influenceurs issus de la téléréalité

Visiblement énervée, Shanna Kress a partagé ses pensées avec ses fans sur Snapchat. L'ancienne candidate de téléréalité en a plus qu'assez des influenceurs issus de la téléréalité qui ne font qu'afficher leur richesse.



"On vit dans un monde triste, ça m'exaspère. On frôle le ridicule", a débuté l'ex-compagne de Thibault Garcia, dont les propos ont été relayés par Public.



"Ces gens qui sont devenus des influenceurs sur les réseaux sociaux sont partis de rien de base, comme tous les gens de la télé, et ont changé leur vie grâce à vous. Mais certains ont tendance à l'oublier", a ajouté Shanna qui constate qu'il s'agit d'une sorte du concours pour "montrer les choses les plus chères".



La jeune femme a ensuite voulu inspirer les anciens candidats de téléréalité à faire bon usage de leur fortune. "Si vous vous faites chier et vous savez pas quoi acheter dans votre vie, il y a des gens qui crèvent la dalle, des chiens errants, faites des dons pour des associations (...) Que vous vouliez afficher votre richesse, ok, mais il y a des limites", a-t-elle précisé.



"Je ne dis pas parce que c'est de la jalousie, car je vous assure je suis très très bien dans ma vie mais ça va loin (...) Si vous voulez aider, il y a des voyages humanitaires qui sont organisés. Je suis la première à aider les sdf qui sont dans la rue en bas de chez moi. C'est bien d'aider les gens", a insisté Shanna.