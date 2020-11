Fabrice de Koh-Lanta: le MYSTÈRE autour de sa chemise à fleurs enfin élucidé

Fabrice de Koh-Lanta a marqué les esprits dés le début de l'émission grâce à un de ses vêtements... Une chemise à fleurs. Au centre d'échanges entre plusieurs internautes, elle est devenue un élément phare de la saison. "Nan, mais la chemise de Fabrice, c'est la plus solide du camps ! Elle ne bouge pas depuis le premier jour", a commenté une personne amusée sur Twitter.



L'aventurier de 54 ans a accordé une interview à Purepeople afin d'en dire plus sur ce choix surprenant pour se rendre sur l'île.



"Je n'ai pas fait exprès. Je voulais des manches longues et à la base, je voulais une chemise en jean, un peu à la Denis Brogniart. J'ai passé commande, mais elle n'est jamais arrivée. On doit donner notre sac d'aventure lors du tournage du portrait et du coup, j'ai pris la première chemise que j'avais dans ma garde-robe. J'ai demandé l'avis des journalistes et on m'a dit: 'Pourquoi pas, ça peut marcher.' Je ne voulais pas faire le flambeur. Quand j'ai sorti ma chemise le premier soir, ils m'ont tous dit: 'Wahou, tu vas en soirée ?'. J'ai répondu que j'allais voir Denis, qu'il fallait que j'ai la classe. Et quand Denis m'a vu arriver, il n'en croyait pas ses yeux. Il m'a dit: 'Chapeau Fabrice, t'as la classe toi.'", a confié le garagiste à Purepeople.

