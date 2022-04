GROS CLASH entre Matthieu Delormeau et l'ex-Miss France Delphine Wespiser dans TPMP: "C'est le poison incarné" (vidéo)

Rien ne va plus entre Matthieu Delormeau et Delphine Wespiser... Les chroniqueurs de "Touche pas à mon poste" se sont disputés sur le plateau de l'émission mercredi 27 avril. Tout a commencé le 13 avril lorsque l'ex-Miss France a affiché son soutien à Marine Le Pen juste avant l'élection présidentielle en France. "Moi, ça me plairait bien d'avoir une présidente femme, j’aimerais bien une maman des Français, quelqu’un qui rassemble, qui protège, avec une sensibilité de femme", avait dit la jeune femme sur le plateau.

Suite à cette prise de position, elle avait été écartée de l'émission à cause du temps de parole que les médias donnent à chaque candidat à la présidentielle. Matthieu Delormeau avait alors dit que l'ex-Miss France devait être virée de l'émission de France 2 Fort Boyard à cause de cela.



Mercredi 27 avril, Delphine Wespiser, de retour sur le plateau de l'émission, a voulu régler ses comptes avec le chroniqueur.



"Matthieu, c'est le poison incarné. Il doit avoir un réel mal-être pour diffuser autant de haine autour de lui", a lâché l'actrice face à Matthieu Delormeau, médusé. Elle a ajouté qu'elle avait pris contact avec des avocats et qu'elle pourrait porter plainte pour "diffamation et injures publiques".



"Il est prêt à tout pour le buzz. Il serait capable de vendre sa mère et son père pour le buzz", a-t-elle ajouté. Matthieu Delormeau, visiblement déçu par ses propos, n'a pas voulu poursuivre cet échange. Il a expliqué que sa mère était décédée et que les propos de l'ex-Miss étaient déplacés. "Je vais m'arrêter là Delphine".