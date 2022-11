"Il fallait que je te rencontre": Alain et Valérie (L'amour est dans le pré) se rapprochent grâce à un voyage

Dixième épisode de la saison 14 de l'Amour est dans le pré. Après la ferme, place au dépaysement. Lors d'un voyage sur l'île de Lanzarote en Espagne, Alain et Valérie ont créé une complicité de plus en plus forte. Lors d'un vol en parapente, elle s'est permis une belle déclaration à Alain.

Pour Alain et Valérie, ce voyage aura été une vraie réussite. Grâce à une complicité de plus en plus forte, le duo s'est considérablement rapproché. Lors d'une activité de parapente organisée par Alain, Valérie a vaincu sa peur. Assurément une expérience qu'elle n'est pas prête d'oublier.

"C'est génial !", s'exclame-t-elle dans les airs. En volant au-dessus de la mer et en admirant des paysages de rêves, Valérie semble avoir été conquise par l'activité. À tel point qu'elle s'est permise une petite déclaration qui a certainement fait plaisir à Alain. "Il fallait que je te rencontre" dit-elle une fois atterri.

À la fin du voyage, les deux participants paraissent vouloir continuer l'un avec l'autre, tout en prenant leur temps. Peut-être le début d'une histoire d'amour pour Alain et Valérie.