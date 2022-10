"On est dans une ferme nudiste ici": Bernard, de l'Amour est dans le pré, donne le ton du séjour à la ferme

La quatorzième saison de l'Amour est dans le pré sur RTL-TVI bat son plein. Pour ce troisième épisode, les candidats accueillent leurs prétendants à la ferme pour faire plus ample connaissance.

Chez Bernard, ses prétendantes arrivent au compte-goutte. Elles sont accueillies par l'agriculteur et son fils, Jean-Félix.

Lors de l'arrivée de sa deuxième prétendante, l'agriculteur a émis quelques commentaires sur la taille de leurs valises. "Vous n'aviez pas besoin de prendre des affaires" a déclaré Bernard. "Elle ne vous a rien dit Sandrine ?" a-t-il ajouté en voyant que Françoise et Cathy se regardent interloquées. Insistant, l'agriculteur demande plusieurs fois : "Sandrine ne vous a rien dit ?". Françoise et Cathy continuent de lui répondre non.

"On est dans une ferme nudiste ici !" s'est exclamé Bernard. Jean-Félix, le fils de l'agriculteur, explose de rire derrière son père. "On peut commencer ?" répond tout de suite Françoise qui prend au pied de la lettre la déclaration de Bernard. "Non, non !", intervient immédiatement l'agriculteur. "Regarde, il rougit !" observe Françoise. "Pas tout de suite, il faut prendre le temps" avise Bernard entre deux rires.

L'humour de Bernard nous promet de beaux moments lors du séjour des candidates à la ferme. La scène aura en tout cas beaucoup fait rire le fils de l'agriculteur.

