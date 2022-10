"On ira faire un tour à la Ducasse": après son choix, Julien de l'Amour est dans le Pré prévoit déjà une nouvelle soirée avec ses amis

Septième épisode pour la saison 14 de l’Amour est dans le pré. Alors que l’heure est au choix pour certains de nos agriculteurs, les prétendants continuent leur immersion au sein de la ferme. L’objectif ? Conquérir le cœur de celui ou celle sur lequel ils ont flashé.

Le moment du choix a sonné pour Julien. Alors que depuis le début de l'aventure, l'agriculteur de 21 ans se montre distant avec ses quatre prétendantes, ces dernières se demandent comment il va faire pour choisir parmi elles. Le premier soir, le jeune homme a organisé une soirée avec 300 personnes ne prêtant que très peu attention à Pauline, Mathilde, Angeline et Clara. Pourtant, Julien est sûr de lui : son choix est fait.



S'il n'a aucun doute, il admet tout de même face à Sandrine Dans qu'avoir voulu quatre prétendantes à la ferme n'était peut-être pas une bonne idée. Il promet qu'il réalisera plus d'efforts avec les deux dernières qui sont : Mathilde et Angeline. Pourtant, quelques minutes après son choix, ses bonnes vieilles habitudes reviennent au galop. "Ce soir, on fait quoi ?", demande Angeline contente de poursuivre l'aventure. "Ce soir, il y a la Ducasse donc peut-être qu'on ira faire un tour là-bas." Nouvelle soirée pour Julien.



Un programme qui n'est pas au goût des prétendantes. "On aurait pu se poser et prendre un apéro tous les trois avant de partir ou alors on pourrait manger un petit bout ensemble, non?" Proposition déclinée. "Lundi, on pourra prendre l'apéro", "Non, ce soir avant la soirée", réplique Mathilde. Chacun campe sur ses positions. "Je n'aime pas prendre l'apéro avant d'aller en soirée." De mauvaise foi ? Mathilde lui demande : "Pourquoi ?" Sa réponse : "Je ne sais pas. Je ne planifie jamais rien. Je laisse faire les choses." L'ambiance est tendue.