"Si tu passes pas au-dessus, je m'en fous, je rentre chez moi": la rencontre entre Julien et Clara, dans l'Amour est dans le pré, est... tendue

L'Amour est de pré continue sur RTL-TVI. Les candidats reçoivent leurs prétendantes pour un petit séjour à la ferme. Entre premières découvertes et premières tensions, cette quatorzième saison réserve quelques imprévus.

Julien, jeune agriculteur de 22 ans, a déjà eu un petit embarras par rapport à une de ses prétendantes. En effet, il n'avait pas pu rencontrer Clara lors des speed datings, car la jeune femme devait passer un examen important. Après avoir vu une courte vidéo, l'agriculteur avait tout de même décidé de l'inviter à la ferme. Mais entre-temps, il a croisé par hasard Clara dans une soirée de la Fédération des Jeunes Agriculteurs. Une rencontre qui a refroidi le jeune homme, car il n'a pas apprécié son comportement.

Résultat, lorsque la jeune femme est arrivée à la ferme, la discussion était pour le moins tendue. Après quelques questions sur ses études, Clara amène très vite le sujet de la soirée sur la table. "J'aimais bien la vie à l'université, mais maintenant, ce n'est plus pour moi. Tu as pu le remarquer" : raconte la jeune femme en faisant référence à la soirée où ils se sont croisés. "Je n'avais pas dormi depuis 10 jours et j'ai bu ce que je bois d'habitude, mais ça ne m'a pas réussi du tout" s'excuse-t-elle. "J'ai pu le constater" a déclaré Julien un peu froid.

"Je suis vraiment désolée" a tout de suite enchaîné Clara. "Je te jure, c'était un des motifs pour lesquels je stressais de venir". Assez distant, Julien montre qu'il n'a pas apprécié la conduite de Clara : "Le problème, c'est qu'il y a tous mes potes qui ont vu tout ça". Clara a rétorqué qu'elle irait voir les potes de Julien pour s'excuser.

"En vrai, je ne suis pas du tout comme ça donc c'est super dommage" renchérit Clara pour essayer de se rattraper. "On verra… La suite au prochain épisode, comme je dis tout le temps", réagit le jeune homme de 22 ans.

Visiblement énervée que Julien ne passe pas à autre chose, Clara lâche : "De toute façon, si tu ne passes pas au-dessus, moi, je m'en fous, je rentre chez moi ! Je ne suis pas là pour me prendre la tête". Julien s'empresse d'affirmer qu'il verra bien avec le temps, mais qu'il avait été très surpris du comportement de Clara.

Le début du séjour à la ferme des prétendantes de Julien connaît déjà son lot de rebondissements.

