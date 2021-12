Au moment de choisir entre ses deux prétendants, Valentine fait une annonce FRACASSANTE dans l'Amour est dans le pré

Pour la treizième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 24 à 55 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

Le moment est venu pour Valentine de choisir entre ses deux prétendants. Lorsque Sandrine la retrouve, elle a une annonce à lui faire. "J'ai essayé de connaître les garçons, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de feeling et je sens qu'il n'y aura pas plus en fait. Je n'ai pas de coup de cœur et je n'ai pas envie de choisir un des deux, partir quelque part et me dire que de toute façon, il n'y aura pas de suite."

C'est ensuite à Thomas et Dino qu'elle a expliqué son ressenti. "Je préfère ne choisir personne parce que j'estime qu'il n'y a pas assez de feeling, aussi bien avec l'un qu'avec l'autre. Et je n'ai pas envie d'emmener quelqu'un avec moi en voyage et de me forcer, tout en sachant que ça n'ira pas plus loin." Une annonce qui ne surprend pas les deux garçons.

C'est donc chacun de leur côté qu'ils ont quitté la ferme de Genappe.