Coup de tonnerre dans l'Amour est dans le Pré: une des prétendantes de Valentin décide de tout ARRÊTER (vidéo)

Dans le sixième épisode de l'Amour est dans Pré, l'une des prétendantes de Valentin a décidé de quitter l'émission.

Valentin n'a désormais plus que deux prétendantes… mais ce n'est pas sa décision. En effet, Louise a décidé de quitter l'émission. Selon elle, leurs caractères ne pouvaient pas "matcher". Lorsque Sandrine est arrivé pour le moment du choix, la prétendante a demandé à la voir en tête-à-tête. "Je me suis rendu compte que c'est quelqu'un de très sympa mais le feeling est plus là comme un ami." Elle explique qu'aucun sentiment amoureux ne pourrait se développer.

Très sensible, Valentin ne savait pas qui choisir, mais il est sur la même longueur d'ondes que Louise.

Retrouvez l'Amour est dans le pré chaque dimanche à 20h45 sur RTL TVI.