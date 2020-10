Dans l'Amour est dans le pré, Denis est bouleversé: il reçoit la déclaration d'une femme qu'il a aimée (vidéo)

Pour la douzième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 22 à 56 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

Comme les autres célibataires de l'Amour est dans le pré, Denis, jeune agriculteur, a découvert ses nombreuses lettres. Mais une a particulièrement retenu son attention. Il s'agit d'une fille qu'il connaît très bien puisqu'il a déjà eu une idylle avec elle par le passé.

La jeune femme a décidé de tenter sa chance une nouvelle fois et de lui déclarer sa flamme à travers l'émission. Une initiative qui a perturbé Denis. "Je la connais depuis 5 ans. On s'est déjà embrassé. Je suis tombé amoureux d'elle et puis il y a eu quelque chose qui a fait qu'on s'est séparé", a confié le jeune homme, préférant garder le mystère.

Ce dernier semblait bouleversé par les mots de la jeune femme. Affaire à suivre...



Retrouvez l'Amour est dans le pré chaque dimanche à 20h45 sur RTL TVI.