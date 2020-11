Dans l'Amour est dans le pré, Estelle s’était offerte en "cadeau" à Denis: elle lui annonce un revirement total (vidéo)

En toute franchise, Estelle explique à Denis qu'il ne se passera jamais rien entre eux. Elle quitte l'aventure sans aucun regret.

La complicité qui lie Denis à Céline, son ancienne camarade de classe, est toujours bien présente. Alors que Denis doit faire un choix, Estelle lui avoue qu'elle a l'impression que cela ne colle pas entre eux. "Je vais te le dire franchement, t'es un mec super... Je me dis que dans une autre vie ça aurait pu coller mais là...", explique la jeune femme.



"Développer des sentiments amoureusement, ça n'arrivera jamais", déclare-t-elle à Denis. Difficile d'être plus clair. Estelle décide donc de partir pour laisser plus de chance à celles qui apprécient plus Denis qu'elle. "Moi je m'en fiche de partir la première (...) Je me suis bien rendu compte que ça ne colle pas", confie-t-elle aux deux autres prétendantes.