Dans l'Amour est dans le pré, Estelle S'OFFRE à Denis, l'agriculteur ne sait plus où se mettre (vidéo)

Pour la douzième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 22 à 56 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.



Après l'ouverture des premières lettres, le moment est arrivé pour les agriculteurs de rencontrer celles et ceux qui ont réussi à éveiller leur curiosité lors de l'étape cruciale des speed-dating.



Denis, agriculteur et producteur de fromage, a fait la connaissance de 11 jeunes femmes. Elles ont eu 5 minutes pour échanger avec lui. Estelle a voulu marquer le célibataire en optant pour l'originalité. "Apparemment, on peut faire un petit cadeau et vu que l'originalité est mon fort, je me suis dit que j'allais faire un petit truc un peu spécial", a débuté la célibataire.





"Tu as déjà refusé un cadeau jusqu'à maintenant ? Ca ne se refuse pas un cadeau n'est-ce pas? Je suis ton cadeau Denis", a alors lancé Estelle. "Excellent", a répondu timidement le jeune homme un peu mal à l'aise. "Tu es tout à fait mon type d'hommes, tu es agriculteur et moi, c'est vers ce milieu-là que je veux me diriger", a poursuivi Estelle.



Denis a choisi la jeune femme et trois autres prétendantes pour passer quelques jours à la ferme.

Retrouvez l'Amour est dans le pré chaque dimanche à 20h45 sur RTL TVI.