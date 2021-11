Dans l'Amour est dans le pré, Fabian annonce à ses prétendantes une nouvelle qui NE PASSE PAS: "On a toutes le seum là"

Pour la treizième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 24 à 55 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

"J'ai quelque chose à vous dire", annonce Fabian à ses prétendantes. L'agriculteur de Court-Saint-Etienne se doute que cela ne va pas leur plaire… "Au speed dating, j'ai invité 8 prétendantes, il n'y en a que 7 qui sont venues. J'ai eu une petite vidéo de la huitième, Sandrine me l'a montrée tantôt. Elle m'a demandé si je voulais l'inviter ou pas. J'ai dit oui. Du coup, demain matin, elle sera là… avec vous." Les trois filles ne semblent pas ravies de cette nouvelle.

"Vous avez toutes votre chance. Mais j'ai regardé sa vidéo, elle est bien et je me suis dit: on ne sait jamais", ajoute Fabian. "Vous allez l'accepter quand même ?', demande-t-il aux trois jeunes femmes face à lui. Ses prétendantes qui sont déjà arrivées à la ferme lui disent ensuite qu'il ne s'agit pas d'une bonne nouvelle pour elles. L'annonce a du mal à passer. "On a toutes le seum là", disent-elles une fois que l'agriculteur n'est plus à leurs côtés.