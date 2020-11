Dans l'Amour est dans le Pré, les prétendantes de Pierre-Henri sont d'humeur coquine: "J'ai un bonnet B et toi, quel est ton calibre?" (vidéo)

Lors du sixième épisode de l'Amour est dans le Pré, les prétendantes de Pierre-Henri se sont montrées d'humeur coquine alors qu'elles se rendaient dans les champs avec l'agriculteur de Sombreffe.

Pierre-Henri et ses prétendantes se rendent dans les champs afin de se mettre au travail. Mais lors du trajet, Isabelle, Justine et Anaïs se montrent d'humeur coquine. "J'ai un bonnet B, Pierre-Henri, lance l'une d'elle. Ce n'est pas une surprise hein?" "Et toi ?", ajoute une autre en direction de l'agriculteur.

L'homme le prend à la rigolade en disant: "Franchement, rassurez-vous, celui qui a le moins de seins, c'est moi". Mais les prétendantes insistent, en lui expliquant qu'elles ne parlent pas de ça. "Tu n'as pas de bonnet, mais quel est ton calibre?" "De tour de taille, c'est S mais poche, c'est XL", répond Pierre-Henri.

