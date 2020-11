Dans l'Amour est dans le pré, Pierre-Henry perd ses moyens lorsque ses prétendantes débarquent chez lui: "J’ai CHAUD"

Le producteur de purin d'ortie a de la visite lors de ce cinquième épisode de l'Amour est dans le pré. La présence des jeunes femmes lui donnent un coup de chaud.

Pierre-Henry accueille ses trois prétendantes à la maison, dont Anaïs qui a fait le voyage depuis Bordeaux pour le connaître. Pour ce garçon assez stressé, la gestion des trois jeunes femmes s'avère difficile. Il leur fait visiter les lieux et tente quelques plaisanteries pour les, et se mettre à l'aise lui-même.



"Déjà, quand Justine est arrivée j'avais chaud. Mais maintenant que t'es arrivée j'ai encore plus chaud", confie le jeune homme à Anaïs. Une remarque qui semble susciter un peu de jalousie chez Justine. Puis Pierre-Henry s'efforce d'entretenir la conversation avec ses prétendantes. Les discussions sont un peu poussives au départ, mais l'atmosphère se détend peu à peu.