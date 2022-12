Deux candidats de la dernière saison de l’Amour est dans le pré vont se marier: la demande a été filmée

Le but ultime de l’Amour est dans le pré a été atteint par deux candidats de la dernière saison de l’émission.

Filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, la demande en mariage s’est déroulée ce week-end autour d’une grande tablée d’amis, où l’on croit même reconnaître d’autres anciens candidats du télé-crochet.

On y voit André, un agriculteur au grand cœur, tendre un petit paquet à Janique, visage désormais connu de l’émission. "Je suis très ému de demander quelque chose comme ça", annonce André avant de poser son genou à terre. Un peu gêné devant l’agitation générale, ce grand timide admet que certes, ils ne se connaissent "que depuis six mois" mais poursuit jusqu’au bout sa demande en mariage. Émue, Janique accepte et répète plusieurs que "oui".

"Ohlala elle est belle"

Janique découvre ensuite la bague de fiançailles qu’André propose maladroitement comme un "cadeau de Noël". "Ohlala elle est belle", s’exprime alors Janique avant d’enfiler avec grand sourire la bague.

La passion n’est définitivement pas retombée entre les deux tourtereaux, qui avaient déjà attendri les téléspectateurs pendant la saison 14.