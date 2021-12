En sanglots, Grégory annonce son choix entre ses prétendantes: "Je me sens bien avec les deux, c'est ça le problème"

Pour la treizième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 24 à 55 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude. Après plusieurs semaines d'aventure, la quête du grand amour se complique pour les agriculteurs. Entre coups de coeur et déceptions, leurs sentiments sont soumis à rude épreuve.

Chacun des agriculteurs participants à l'émission est confronté à des choix tout au long de cette aventure. Il faut d'abord faire le tri dans les lettres reçues puis face aux différentes prétendant(e)s choisi(s), il convient de déterminer avec qui continuer l'aventure.

Pour Grégory, ce moment est particulièrement difficile. En accueillant Isabelle et Rosana dans son exploitation, il a découvert "des personnes géniales". Après de nombreuses heures de réflexion, il a finalement décidé de poursuivre sa quête de l'amour aux côtés de Rosana. Alors quand vient l'heure de l'annonce puis des séparations, ce trio est en pleurs.

"Je me sens bien avec les deux, c'est ça le problème. J'ai des personnes géniales en face de moi. Je sais qu'un homme qui pleure, ça peut parfois mal passer mais c'est comme ça", souffle Grégory. De son côté, Isabelle dit comprendre son choix et ne lui en veut pas. Elle adresse même un tendre message à l'agriculteur. "Pas de soucis, il faut écouter ton cœur. Je comprends tout à fait. Sois heureux avec Rosana, pour moi c'est ce qui compte le plus".

De leur côté, les deux prétendantes se sont promis de rester amies et de garder contact.