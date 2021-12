Janique met les choses au point avec Alain: "Je ne sais pas si tu blagues ou si tu es sérieux"

Pour la treizième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 24 à 55 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Sandrine Dans a invité les agriculteurs à se rassembler, le temps d’un week-end, dans un chouette petit chalet du côté de Spa. Seul ou en couple, ceux qui s’étaient inscrits à l’émission pour rencontrer l’âme sœur font le point sur la situation. Nouvelles rencontres ? Chamboulements ? C’est que tente de découvrir Sandrine.

Et, d’emblée, l’animatrice interroge Janique pour en savoir plus sur sa relation avec Alain. "J’ai ouï dire que pendant le voyage, tu avais fait la remarque à Alain que tu ne savais pas s’il était sérieux ou pas comme il blague beaucoup, qu’il rigole, qu’il charrie…", lance-t-elle à la prétendante, voulant savoir si les choses ont changé depuis leur conversation. "Oui et non, répond Janique. Mais voilà, il est comme ça, il rigole tout le temps, il est tout le temps en train de déconner, tout le temps en train de raconter des blagues".

Janique lui a expliqué, lors de leur voyage en tête à tête, que s’il n’était pas libéré, elle ne saurait pas non plus se libérer. Elle a donc ressenti le besoin de lui ouvrir son cœur et lui confier ses craintes. "Je trouve, durant les 4 jours qu’on vient de passer, tu ne t’es pas trop libéré", lui a-t-elle finalement avoué. "Non ?, a-t-il répond. Tu me trouves renfermé sur moi-même ?"

Selon Janique, le terme "renfermé" n’est pas le bon. Elle le trouve en effet plutôt "réservé" et "trop sur la blague", comme elle le dit elle-même. "Alors des fois, je me pose des questions et je me dis ‘est-ce qu’il blague ou est-ce qu’il est sérieux ? J’ai difficile à faire la différence", explique celle qui dit s’investir à 1.000% en amour.

Alain l’a écoutée d’une oreille attentive et a tenté de la rassurer. "J’avais l’impression d’être à 100% avec toi mais… Il faut que j’améliore mes 100% (…) Je pense que j’essaye de donner un maximum et je vais m’améliorer. Je vais essayer de m’améliorer."

Le couple s’est quasiment déjà installé ensemble. De son côté, Alain a aussi fait des confidences à Sandrine Dans avouant qu’il voulait y aller doucement. "On veut profiter de la vie et profiter à deux de la vie. On se comprend, s’il y a un truc qui ne va pas, on se comprend, on en parle. On est fort complice." Il conclut en disant qu’il est amoureux de Janique.