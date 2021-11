Dans l'Amour est dans le Pré, Jean fait travailler dur ses prétendantes: "Attention aux traces" (vidéo)

On dit que celui qui sème l'amour, récolte l'âme soeur. Pour cette dixième saison, Sandrine Dans, avec son empathie, son humour et sa douceur légendaires, joue à nouveau les cupidons auprès de nos agriculteurs en mal d'amour.

A Ouffet, le coeur de Jean, 34 ans, se gagne en besognes. Après la première soirée bières et pizzas dans les champs à Ouffet, Jean fait travailler ses deux prétendantes. Elles étaient 3 à la base mais Marine manque à l'appel. Employée dans un CPAS d'une commune sinistrée par les inondations cet été, elle doit travailler sur le terrain.

Jean profite de la présence de ses deux autres prétendantes pour leur faire balayer son hangar, nettoyer les vitres de sa moissonneuse, et plein d'autres travaux. Ce séjour à la ferme n'a rien de reposant. Laura et Christine s'activent sous les ordres de l'agriculteur/chef d'entreprise suspendu à son téléphone. Les jeunes femmes qui n'ont pas beaucoup l'opportunité de passer du temps avec Jean demandent à ses vaches comment il est vraiment...

Un peu plus tard dans l'émission, le fermier expliquera pourquoi cette première journée à la ferme était particulièrement chargée pour les prétendantes. L'IRM (Institut Royal Météorologique) annonçait de la pluie le lendemain matin et il fallait s'activer et clôturer plusieurs tâches avant l'arrivée de celles-ci.