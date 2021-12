L'Amour est dans le pré: Björn tente d'embrasser Lisa pendant qu'elle conduit le tracteur (vidéo)

Pour la treizième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 24 à 55 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude. Après plusieurs semaines d'aventure, la quête du grand amour se complique pour les agriculteurs. Entre coups de coeur et déceptions, leurs sentiments sont soumis à rude épreuve.

Après avoir confessé à Madison son coup de coeur pour Lisa, Björn souhaite dévoiler ses sentiments à la jeune femme. Il profite d'un moment passé à deux dans le tracteur pour déclarer sa flamme... "Ta lettre m'a détruit", a débuté l'homme, sans réaliser ce qu'il venait de dire. "Détruit? mais c'est vraiment négatif", a dit Lisa, surprise et amusée.

"Touché", a corrigé l'agriculteur. "J'ai eu le coup de foudre pour toi", a-t-il avoué à sa prétendante. "Et toi tu as eu quoi?", a-t-il demandé.

Lisa a répondu par ces mots: "Tu m'avais beaucoup touché dans pas mal de points. Je pense que quand on a eu le speed dating, le premier regard qu'on s'est échangé, quand on s'est croisé, voulait déjà dire beaucoup. Et je l'ai fait pour toi donc..."

Mais elle avait à peine terminé sa phrase que Bjorn s'est approché pour l'embrasser pendant qu'elle conduisait. Cette dernière, visiblement étonnée par l'initiative pendant qu'elle est au volant du tracteur, a fini par lui rendre son baiser.