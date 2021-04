L'Amour est dans le pré de retour sur RTL-TVI: découvrez les portraits des 10 célibataires le 16 mai

L’émission L’Amour est dans le pré, présentée par Sandrine Dans, revient le dimanche 16 mai pour une saison inédite sur RTL TVI.

Cette année encore, l’animatrice Sandrine Dans a sillonné les routes de notre belle Wallonie pour aller à la rencontre de 10 célibataires en quête du grand amour. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés entre 24 et 56 ans.

Ils sont producteurs de lait, maraîchers, éleveurs de vaches, de chevaux ou encore entrepreneurs agricoles et tous partagent le même rêve : celui de trouver enfin l’élu(e) de leur cœur. Lors de la première soirée placée sous le signe de la confidence, ces agriculteurs vont se dévoiler avec sincérité sur leurs parcours amoureux parfois difficiles et sur cette solitude de plus en plus pesante.

Après plus d’un an de pandémie, ces 10 cœurs à prendre ne souhaitent qu’une chose : partager la passion de leur métier avec un être aimé.

Plus que jamais, ils espèrent que l’homme ou la femme de leur vie se trouve parmi vous. Ainsi, ils rejoindront peut-être la soixantaine de couples déjà formés grâce à cette aventure hors du commun !

L'Amour est dans le pré, le dimanche 16 mai à 20h45 sur RTL-TVI