L'Amour est dans le pré: Björn caresse la cuisse de Lisa devant Madison (vidéo)

Pour la treizième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 24 à 55 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

Après plusieurs semaines d'aventure, la quête du grand amour se complique pour les agriculteurs. Entre coups de coeur et déceptions, leurs sentiments sont soumis à rude épreuve.

Après avoir accueilli ses prétendantes à la ferme à Durbuy, Björn est de plus en plus à l'aise. La présence de Madison et Lisa lui a redonné confiance en lui. Lors d'une pause sandwich, l'agriculteur s'est livré à ses deux prétendantes. Mais il n'a plus caché son attirance pour Lisa. "Je crois que l'amour on ne peut pas le prévoir. On ne peut pas passer au dessus", a-t-il dit en regardant Lisa.

Björn lui a caressé la jambe devant Madison. Lors d'un moment passé avec Madison, il lui a annoncé qu'il avait des des sentiments pour Lisa. "T'as bien vu, ca se voit à trois kilomètres non?", a-t-il lâché à sa prétendante.

Cette dernière, au volant du tracteur, n'a pas caché sa surprise. "Je ne sais pas, je ne remarque rien moi", a-t-elle avoué.