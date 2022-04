L'amour est dans le pré: l’étonnante activité complémentaire qui a fait "aimer la vie" à Julien, 22 ans, éleveur de vaches et de moutons

C'est le retour de l'amour est dans le pré sur RTL-TVI et RTL Play. Du moins, de la première partie, celle où l'on découvre les participant(e)s, afin qu'ils puissent recevoir des lettres de personnes intéressées par l'aventure amoureuse.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que Julien, un des participants, est un jeune homme courageux et qui sait ce qu'il veut. En plus de son élevage de moutons qu’il a voulu indépendant de l’élevage de vaches familial, Julien complète ses activités pour arrondir les fins de mois. Il a seulement 22 ans, et déjà l’agriculteur cumule trois jobs. Et le dernier en date est pour le moins surprenant et pas franchement en adéquation avec les deux autres: il travaille dans des pompes funèbres.

Et ne croyez pas que Julien tire vers le morbide. Non, l'agriculteur originaire de Mons voit même les choses du bon côté et tire de belles leçons de son activité complémentaire. "C’est quelque chose qui m’apporte énormément, j’ai pris beaucoup en maturité, j’ai appris le vrai sens de la vie", livre-t-il lors de sa présentation. Grâce à sa fréquentation régulière de la mort, il le dit, il "aime vraiment la vie ".