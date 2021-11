Les révélations de Fabian NE PASSENT PAS, Violaine quitte l'Amour est dans le pré: "Il risque de le refaire"

Pour la treizième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 24 à 55 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

Dans l'Amour est dans le pré, Violaine a partagé une triste nouvelle à Fabian et aux autres prétendantes. La jeune femme a décidé de quitter la ferme de Court-Saint-Etienne après des révélations qu'elle n'a pas appréciées. La veille, Fabian a expliqué aux jeunes femmes qu'il avait déjà trompé une ex de ses compagnes. "Oh la, c'était il y a des années", assure Fabian. "Mais vu que j'ai déjà été trompée, j'aurai toujours cette peur", lui répond Violaine.

"Ça aurait pu marcher, non ? C'est un peu vite pour dire non", réagit Fabian, visiblement étonné par cette annonce. Violaine est sûre de sa décision et l'explique aux autres filles. "Je me dis que s'il a déjà trompé, j'aurai toujours cette peur qu'il risque de le refaire", dit-elle.

Plus tôt dans la journée, Fabian accueillait une 4e prétendante, Anne, qui n'avait pas pu assister au speed dating. De quoi bouleverser les jeunes femmes.