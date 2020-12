Réaction très étrange dans l'Amour est dans le pré: Caroline ne ressent rien pour Valentin, cette annonce fait PLEURER Tiffany, sa rivale (vidéo)

Pour la douzième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 22 à 56 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

L'aventure touche bientôt à sa fin pour les agriculteurs. A Celles, Caroline n'arrive pas à créer un lien avec Valentin. Elle s'est confiée à Tiffany. "Le feeling ne passe pas", a avoué la jeune femme à l'autre prétendante de l'agriculteur. "Je n'arrive pas à m'intégrer", a-t-elle ajouté.

"Moi je te dirais de continuer jusqu'à la fin. On verra le choix à la fin. C'est une aventure de plus", lui a répondu Tiffany. "Je n'arrive pas à m'intégrer. Je vois bien que tu as le contact un peu plus dynamique alors que moi je suis un peu plus cool", a poursuivi Caroline.

"Il faut t'ouvrir plus aux autres. Moi je suis triste que vous partiez toutes l'une après l'autre", lui a conseillé sa rivale. "C'est moi qui vais pleurer", a-t-elle ajouté avant de fondre en larmes. Sa tristesse a un peu surpris Caroline.

"Ca me fait chier parce que j'étais comme toi avant", a lancé Tiffany.

Caroline a ensuite expliqué à Valentin qu'elle ne se sentait plus à sa place. Elle a quitté la ferme.