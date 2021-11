Pour la treizième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 24 à 55 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.



Valentine a accueilli ses prétendants dans son exploitation. Elle a également invité ses amies à dîner afin qu'elles rencontrent les trois hommes. Ces derniers n'étaient pas rassurés à cette idée. "À mon avis, avec toutes ses amies qui vont venir, on va être scanné de la tête au pied", a lancé Thomas, un des prétendants à ses deux rivaux.



Dino, un autre candidat, a voulu impressionner Valentine en découpant la viande en forme de coeur. "J'ai une petite attention spéciale pour Valentine", a annoncé l'homme aux deux autres candidats. "T'as découpé le steak en forme de coeur? Quel gros lourd", s'est moqué le troisième prétendant qui se prénomme aussi Thomas. "C'est bien kitsch", a lancé l'autre prétendant amusé.







"J'ai mis toutes les chances de mon côté", a répondu Dino, sourire aux lèvres. Mais lorsqu'il a dévoilé son steak à la jeune femme, cette dernière n'a pas semblé séduite par l'idée...