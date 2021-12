Valentine n'a pas dormi DANS SON LIT lors de la réunion des agriculteurs de l'Amour est dans le pré: "Ce serait cool qu'ils se mettent en couple"

Pour la treizième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 24 à 55 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

Lors de la soirée de retrouvailles entre tous les agriculteurs, Valentine partageait la chambre de Nicolas. Mais au réveil, la jeune femme n'est pas dans son lit. Björn est à sa place. Nicolas et lui se demandent donc où a dormi l'agricultrice. "Du coup, on ne sait même pas où a dormi Valentine, dit Nicolas. J'ai ma petite idée, mais…" "Chez les jumeaux, sûrement", sourit Björn. "Je dirais Florent même", répond Nicolas.

"Ce serait cool qu'ils se mettent en couple", renchérit-il. "Je pense qu'ils nous cachent plein de trucs. Nous, on est monté en dernier et eux sont montés en même temps. Ils sont montés alors que tout le groupe restait encore là", explique Björn.

En fait, on retrouve Valentine dans la chambre de Florent et Jean. Au réveil, elle leur dit qu'ils ont tous les deux ronflé pendant la nuit. Mais on ne saura rien de plus de ce qui a pu se passer… ou pas.