L'astrologue Patricia Millis dévoile les deux signes du zodiaque qui se distinguent en 2022 (vidéo)

Patricia Millis était l'invitée du RTL INFO avec Vous. L'astrologue bien connue des auditeurs de Bel RTL et Radio Contact dévoile son roman intitulé "Conte du zodiaque". Il s'agit d'une petite introduction à l'Astrologie.

L'astrologue donne l'horoscope chaque matin. Ce moment est très attendu par de nombreuses personnes, même ceux qui n'y croient pas, car "l'horoscope est l'humeur du jour", explique l'astrologue. "Ce sont les émotions : que va-t-il se passer dans la journée ? Quelles vont être nos humeurs et comment va-t-on réagir face à des situations financières ou amoureuses ?".



Ce qui est annoncé pour notre signe astrologique, ne se passe pas forcément durant la journée. Alors, l'horoscope est-il une question d'interprétation ? Patricia Millis précise qu'elle interprète ce qu'il y a dans le ciel et travaille avec les éphémérides. Mais bien entendu, "c'est collectif. On ne va pas mettre les personnes dans douze catégories différentes". Mais lorsqu'on fait un horoscope personnalisé, là on va tenir compte de la date, de l'heure et du lieu de naissance. "Et là, on pourra vraiment raconter l'histoire de la vie de la personne. Mais ici, l'horoscope, c'est vraiment l'humeur du jour, c'est généralisé. C'est le petit clin d'œil positif pour bien démarrer la journée".



"On n'interprète pas les signes comme on veut. L'astrologie s'apprend (...) au travers des 30 années durant lesquelles j'ai fait de l'astrologie, ils ont vraiment quelques choses à raconter et interviennent dans nos vies privées. C'est plutôt un guide qui va nous aider à faire des bons choix, à prendre des bonnes résolutions".



Patricia Millis explique que deux signes se distinguent en 2022.



"Les poissons avec le passage de Jupiter qui est la première maîtrise du poisson avant la découverte de Neptune. Donc c'est une année intéressante, on est en plein dedans. À partir du mois de mai de cette année, Jupiter arrive dans le signe du bélier."



Elle précise qu'en première partie d'année, ce sont les signes d'eau qui vont être mis en avant, qui vont pouvoir s'épanouir professionnellement, socialement. Et après, on passera aux signes de feu en commençant par le bélier.



D'autres signes, qu'elle ne cite pas, auront moins d'opportunités, ce qui ne signifie pas pour autant que l'année sera moins bonne. "Mais c'est toujours intéressant, car Jupiter sera toujours dans un de leur secteur. Que ce soit dans la vie familiale, financière, professionnelle ou au niveau des soins, il y aura toujours quelque chose à réaliser dans un de ces domaines", ajoute-t-elle.