"Elle est où Mercotte?!": dans le Meilleur pâtissier, l'arrivée inattendue de la célèbre critique culinaire

C’est la troisième semaine de compétition pour cette 11ème promotion du Meilleur pâtissier. La joyeuse équipe découvre le décor et le thème de cette semaine avec grande joie: Les 1001 nuits! Des airs d’Orient ont envahi la tente, au grand bonheur des candidats.

Pour introduire cette nouvelle semaine, qui de mieux que la team habituelle ? Oui mais en ce tout début d’épisode, Cyril Lignac et Marie Portolano arrivent… Et Mercotte manque à l’appel !

La célèbre critique culinaire aux défis fous a disparu. "Elle est où Mercotte?!", demande Marie Portolano sous le regard entre dubitatif et amusé des candidats. "Je sais pas, elle est toujours à l’heure d’habitude!", répond Cyril Lignac. Avant d'ajouter: "C’est la première fois en 11 ans qu’elle n’est pas à l’heure!". Les regards se figent et les sourires se crispent. La présentatrice phare u Meilleur pâtissier se met donc à appeler Mercotte… qui répond enfin!

"J’arrive", entend-t-on au loin. "Me voilà!"

Contre toute attente, Mercotte entre dans la pièce… à bord d’un tapis volant!! Une manière pour le moins originale de s’immerger dans le thème!

Retrouvez Le Meilleur Pâtissier sur RTL-TVI ou sur RTL Replay.