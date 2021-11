Pour cette sixième semaine de concours, placée sous le signe de l’horreur, les candidats se sont d’abord évertués à préparer un gâteau avec un fruit bien particulier : l’orange sanguine. Un agrume que Nicolas, le candidat belge, a voulu marier au basilique. Audacieux, voire périlleux…



"On ne veut pas une salade d’orange au basilique", l’a mis en garde Mercotte. "Quand on veut être original, il faut maîtriser", a prévenu Cyril Lignac. Et le chef d’avertir : "Il ne faut pas tomber dans le ridicule"...



Des commentaires qui ont mis une pression supplémentaire sur les épaules de Nicolas. Mais le Dunkerquois s’en est bien tiré au bout du compte…