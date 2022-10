"J’aime pas", "C'est dégueulasse": pourquoi Cyril Lignac est-il si catégorique dans Le Meilleur pâtissier?

Cette septième semaine de la saison 11 du Meilleur pâtissier est dédiée à Halloween. A cette occasion, les candidats doivent revisiter une pâtisserie incontournable: l’éclair!

Mais pas n’importe comment: pour la semaine de la peur, il faudra rendre son éclair le plus effrayant et le moins appétissant possible… Soit totalement l’inverse de ce qui est habituellement demandé aux apprentis pâtissiers.

Et les participants ont bien compris le message et se sont donnés pour faire prendre à leur création des formes peu ragoûtantes: scolopendre géant, intestins, fantômes, cercueil… Ce qui provoque forcément des réactions peu communes chez nos deux membres du jury, Cyril Lignac et Mercotte. "J’aime pas ça", "C’est dégueulasse", "J’ai pas tellement envie de manger ça", "Ca donne pas envie"… Des phrases qui pourraient être démoralisantes pour les candidats mais qui, dans ce contexte, seraient plutôt encourageantes.

Le Meilleur pâtissier, le mardi à 20h30 sur RTL-TVI