Dans le Meilleur Pâtissier, François-Xavier raconte la nuit où il a failli perdre la vie: "J'ai croisé des OURS en mode survie" (vidéo)

Cette semaine, les dix pâtissiers amateurs encore en lice ont dû réaliser des gâteaux effrayants. Pour Halloween, Cyril Lignac a proposé un défi "d'enfer" aux candidats. Ils ont dû "jouer avec le feu" en réalisant des gâteaux flambés avec de l'alcool et une flamme.

Ce gâteau flambé a tout de suite inspiré François-Xavier. Le Français qui vit à Los Angeles en a profité pour raconter une anecdote. "Ca m'a rappelé un événement qui m'est arrivé dans le parc national de Yosemite (situé dans les montagnes de la Sierra Nevada aux Etats-Unis). En plein milieu de la nuit, un incendie s'est déclaré. J'ai dû reprendre ma tente et partir. J'ai croisé des ours qui fuyaient l'incendie. Ils n'étaient pas du tout agressifs, au contraire, ils étaient en mode survie et donc ils foutaient la paix aux Humains", a dit l'homme de 52 ans.

"J'ai envie de représenter cette nuit où j'ai failli perdre la vie", a poursuivi François-Xavier. Ce thème imposé par Cyril Lignac a donc inspiré l'habitant de Los Angeles. Pour représenter les montagnes enflammées du parc, il a fait de la meringue et a flambé des poires à l'armagnac.

"C'est incroyable ça", a lancé Cyril Lignac après avoir appris l'histoire étonnante du candidat. Le résultat a plu aux deux juges.