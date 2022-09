Le Meilleur pâtissier: Cyril Lignac n'est pas convaincu par la recette healthy de cette candidate, elle le recadre

L'émission préférée des pâtissiers en herbe est de retour sur nos écrans. Et depuis le début du programme, les fans du Meilleur Pâtissier n'ont jamais vu ça ! Cyril Lignac, le chef de l'émission non plus. Étudiante en diététique, Manon, 20 ans, veut faire un gâteau "healthy". Composé principalement d’huile de coco, elle affirme haut et fort qu’elle ne mettra pas un gramme de beurre dans sa recette. Mais voilà, dès la deuxième épreuve, son sablé se brise en mille morceaux.



Pourtant, Manon l'assure : elle a déjà suivi cette recette plusieurs fois dans le passé. À la question de Mercotte : "Pourquoi de l'huile de coco", elle répond "c'est plus sain et moins chargé en acides gras saturés."



Cyril Lignac perplexe



Cyril Lignac n'est pas convaincu. Il n'a pas souhaité discuté de ses arguments erronés (En effet, l'huile de coco contient plus d'acides gras saturés que le beurre), mais il a tout de même tenu à lui dire avec son ironie légendaire : "Je n'ai aucun problème avec quelque chose de plus léger, mais il y a un moment donné où on ne peut pas défier les lois de la pâtisserie".



Si elle n'a pas osé répondre au chef. Une fois Cyril Lignac hors de sa vue, Manon a lancé : "Cyril n'a pas du tout l'air emballé par le cuisine healthy, mais il faut se mettre à la page parce que c'est vraiment d'actualité. Je vais le faire changer d'avis."