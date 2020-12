Le Meilleur Pâtissier: découvrez quel candidat quitte la compétition aux portes de la finale (vidéo)

Pour la demi-finale, les pâtissiers amateurs voient les choses en rouge. Les cinq candidats restants s’affronteront autour de cette couleur. Qui obtiendra son ticket pour la finale?

Les candidats du Meilleur Pâtissier se sont affrontés autour du rouge cette semaine. La compétition a fait rage aux portes de la finale. L’épreuve de Cyril Lignac a été globalement réussie par tous. Comme il faut bien un gagnant et un perdant: Margaux remporte le top, Maxime fait un flop.

Sur l’épreuve technique de Mercotte, les candidats devaient réaliser un "chéri cake" surmonté d’une rose en pâte d’amande et d’un dôme de sucre. Après sueur et frayeur, Bouchra remporte l’épreuve grâce à la bonne consistance de son gâteau. Maxime arrive avant-dernier, tandis que Reine rate le coche.

Sur l’épreuve créative, la cheffe Claire Heitzler était présente pour encourager les candidats et leur prodiguer de précieux conseils. Elodie remporte une nouvelle fois cette épreuve grâce à des saveurs étonnantes.

Après une longue délibération, Cyril Lignac et Mercotte ont récompensé Elodie du tablier bleu, l’emmenant ainsi directement en finale. Malheureusement, Maxime quitte le concours. Son sort était en balance avec celui de Reine. Le jeune homme avait fait un flop sur l’épreuve de Cyril, et fini avant-dernier sur l’épreuve de Mercotte. Sa belle réalisation lors de l’épreuve créative ne l’aura pas sauvé. "Je suis fier de moi, d’être arrivé là et vive la pâtisserie," conclut-il.