Le Meilleur Pâtissier: Florian, grand fan de Tintin, rend hommage à la Belgique, voici le résultat (vidéo)

Pour cette 9ème saison, Mercotte et Cyril Lignac ont réservé de nombreuses surprises aux 14 pâtissiers amateurs qui ont pénétré dans le temple de la gourmandise.



Les candidats ont dû faire preuve d'inventivité pour relever "le défi de Cyril" et montrer toute leur rigueur lors de l'épreuve technique de Mercotte, le Earth Cake. Ils ont également été jugés par le chef Yann Brys, Meilleur Ouvrier de France, lors de l'épreuve créative. Ils ont dû Raconter un rêve.



Florian, le seul Belge de cette saison, a voulu rendre hommage à Tintin et au voyage sur la lune. "Je suis fan de Tintin comme mon père. Tous les soirs il me lisait un histoire en prenant les voix. Hergé est Belge donc c'est un hommage", a confié le régisseur événementiel de 31 ans.



Le résultat a beaucoup plu à Cyril Lignac, Mercotte et au chef Yann Brys.