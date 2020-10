Le Meilleur Pâtissier: qui a été éliminé lors du premier épisode? (vidéo)

Pour cette 9ème saison, Mercotte et Cyril Lignac ont réservé de nombreuses surprises aux 14 pâtissiers amateurs qui ont pénétré dans le temple de la gourmandise.



Les candidats ont dû faire preuve d'inventivité pour relever "le défi de Cyril" et montrer toute leur rigueur lors de l'épreuve technique de Mercotte, le Earth Cake. Ils ont également été jugés par le chef Yann Brys, Meilleur Ouvrier de France, lors de l'épreuve créative. Ils ont dû raconter un rêve.



A la fin des trois épreuves, c'est Margaux, 19 ans, qui a remporté le tablier bleu. Patrice n'a pas convaincu Cyril et Mercotte et a dû quitter l'aventure après le premier épisode. Sans grande surprise, l'homme de 49 ans était déçu de quitter l'émission après trois épreuves.