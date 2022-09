Le meilleur pâtissier revient lundi: pour la première fois dans l’histoire du concours, le destin de nos pâtissiers pourra basculer

Pour cette 11e saison, nos pâtissiers amateurs vont embarquer pour un voyage gourmand qui les mènera des 4 coins de la France au pays des 1001 nuits en passant par l’Espagne, et même Hollywood. Tous espèrent que Cyril Lignac et Mercotte leur dérouleront le tapis rouge.

Ils devront rivaliser de technique et de créativité pour séduire notre jury et impressionner les plus grands noms de la pâtisserie et de la gastronomie française comme Pierre Hermé, Philippe Conticini, Nina Métayer, Glenn Viel, François Perret, Christelle Brua ou encore Thierry Marx.



Et pour la première fois dans l’histoire du concours, le destin de nos pâtissiers pourra basculer s’ils remportent le coup de cœur des prestigieux Chefs invités.



Cette année, la représentante belge s'appelle Adelina, une mère de 28 ans qui vit actuellement en France juste de l’autre côté de la frontière.



La pâtissière amatrice est aussi passionnée de mode. Elle est responsable d’un magasin de vêtements en prêt-à-porter. Sa spécialité est le cake design. Compétitrice, elle exploitera toute sa technique et son vif caractère pour remporter la victoire du Meilleur Pâtissier.



Le meilleur pâtissier revient le lundi 12 septembre pour de délicieuses soirées gourmandes et sucrées.