Le Meilleure Pâtissier: découvrez la GRANDE GAGNANTE de cette 9ème saison (vidéo)

Ce soir, elles ne sont plus que trois à prétendre au trophée: Margaux, la benjamine de l’émission; Elodie, quatre fois tablier bleu; Bouchra, la reine du design cake. Elles n’ont que deux épreuves pour remporter la victoire. Comme la première partie de la finale, le thème est le cinéma.

Le choix est cornélien pour Cyril Lignac et Mercotte. Ils doivent déterminer qui de Margaux ou Elodie sera la grande gagnante du Meilleur Pâtissier saison 9.

Lors de l'ultime face-à-face, Elodie et Margaux se sont affrontées sur les chefs d’œuvre du cinéma. Elles ont dû créer le gâteau de leur film préféré. Elodie a opté pour "Alice aux pays des merveilles" et un décor tout en rouge. Quant à Margaux, elle a choisi le film fétiche de son frère: "King Kong" avec un décor gris et flamme.

Sur le parcours en finale d’Elodie, Cyril met en avant son originalité. Celle qui a été quatre fois tablier bleu, un record dans l’émission, a su les surprendre avec la fleur de laurier ou le sapin. "Elle affirme ses idées, c’est une très grande qualité," affirme Mercotte.

Concernant Margaux, sa technicité est récompensée principalement dans sa réalisation impressionnante de son King Kong en nougatine lors de l’épreuve du face-à-face. "C’est un prodige de la pâtisserie, elle a tout juste 18 ans," explique la blogueuse.

"Il y en a une qui a la maturité et la pugnacité, et l’autre qui a la gourmandise et la jeunesse," conclut Mercotte.

Finalement, la meilleure pâtissière de cette 9ème saison est Elodie.