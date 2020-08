Le tournage du "Meilleur Pâtissier" interrompu: un membre de l'équipe touché par le coronavirus

Le tournage de la nouvelle saison du "Meilleur pâtissier", que vous pourrez retrouver sur RTL-TVI, a dû être interrompu en raison d'un cas de coronavirus. Il s'agirait d'un membre de l'équipe qui a été testé positif au Covid-19.

"Le protocole sanitaire a été mis en place en suivant les recommandations du CCHSCT, d’experts en prévention et d’un médecin-conseil mais ce cas avéré rend préférable une suspension du tournage", a expliqué la production BBC Studios France dans un communiqué. "Il apparaît nécessaire de procéder à un nouveau dépistage des équipes. La santé de notre personnel et de nos pâtissiers amateurs est notre priorité. La production suivra toutes les recommandations médicales requises pour prévoir la reprise des tournages dès que possible".

Un coup dur pour le programme de Cyril Lignac et Mercotte puisque l'émission culinaire avait déjà subi un coup d'arrêt à cause du début de la crise sanitaire.