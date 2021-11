Aurélie a déçu le jury du Meilleur Pâtissier lors de cette cinquième semaine. Alors qu’elle avait déjà remporté deux tabliers bleus, la candidate est tellement passée à côté de son sujet qu’elle a fini par prendre la porte. Sur un plan plus personnel, Aurélie a également étonné l’animatrice de l’émission Marie Portolano.



Si Mohamed s’est montré bouleversé par le fait de ne pas avoir vu sa famille depuis cinq semaines, Aurélie n’a clairement pas les mêmes états d’âme. "Mon mari et mes enfants ne me manquent pas. Ce qui est le plus dur, c’est mes vaches et mon chien", a-t-elle raconté. Des confidences qui ont fait rire l’animatrice. "Mais c’est vrai !" a insisté Aurélie.