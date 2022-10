Meilleur pâtissier: pour l’épreuve des trompe-l’œil, la candidate belge Adelina honore le pays et réalise...des moules-frites! (vidéo)

Dans ce quatrième épisode du Meilleur pâtissier, place au match Nord/Sud. Les candidats sont divisés en deux équipes et doivent donner le meilleur pour eux-mêmes mais aussi pour leur équipe.

Pour l’épreuve des plats traditionnels salés en trompe l’œil, Adelina a décidé de surprendre Cyril Lignac et Mercotte. La seule Belge de la compétition est l’une des meilleures élèves de cette 11ème saison du Meilleur pâtissier et déjà deux fois élus coup de cœur des chefs. Pour honorer son pays, l’apprentie pâtissière propose donc un plat traditionnel: les moules frites ! "Ca me tient vraiment à cœur de sortir mon moules-frites parce que je suis Belge et je veux marquer les esprits ici", affirme-t-elle en préparant sa recette.

"Je suis aussi là pour me challenger"

C’est donc en chocolat qu’Adelina va réaliser la coque de ses moules ainsi que la marmite à moules. À l’intérieur, les chefs dégusteront des biscuits aux noix de pécan ainsi qu’un crémeux dulcey (chocolat blanc caramelisé)-agrumes. L’annonce de ce dernier élément fige Cyril Lignac et Mercotte. "Dulcey et agrumes, ça marche ?", interroge la critique culinaire, dubitative. "Je verrai ça", répond, nerveuse, Adelina. "Chocolat blanc et agrume, oui, mais caramel et agrumes ça m’interpelle", insiste Mercotte. Mais la candidate belge ne se laisse pas démonter : "Maintenant, je prends des risques", explique-t-elle. "Au début je ne faisais que des choses que je connaissais un petit peu, là je me dis pourquoi pas, je suis là pour me challenger aussi…" De quoi (presque) convaincre le jury. "Alors, fais-nous une bonne moule-frites!" Pari réussi ?

