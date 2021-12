Mercotte lâche un juron en dégustant une pâtisserie "digne d'un dessert de restaurant"

Pour cette 9ème semaine de concours, ils ne sont plus que 7 pâtissiers amateurs dans l'aventure. Et ce lundi sur RTL-TVI, les candidats devaient explorer les saveurs lointaines et réconfortantes du Canada.

Pour cette première épreuve lancée par le célèbre pâtissier Cyril Lignac, les candidats devaient mettre l'ingrédient phare du Pays des Caribous à l'honneur: le sirop d'érable. Un défi compliqué tant ce nectar est sucré.

La jeune Maud, sur la sellette la semaine passée, a réalisé un gâteau niché dans des boules en chocolat, à base de biscuit de cacao, d'une mousse vanille et d'un caramel d'érable. Un pari osé pour la benjamine du concours qui a joué la carte de l'audace.

"C'est bon. Je m'arrête-là mais j'ai envie de le manger en entier. La fine feuille de chocolat joue son rôle. (...) C'est délicat comme gâteau. On dirait un dessert

de restaurant."

"Ce n'est pas du tout trop sucré. C'est un régal", estime Mercotte avant de s'exclamer: "P*tain, c'est bon !".