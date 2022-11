Oups: dans le Meilleur Pâtissier, les candidats obligés de faire des mathématiques… en pleine épreuve technique

A chaque épreuve technique, Mercotte relève un peu plus la barre du niveau demandé aux candidats... Pour ce 8ème épisode de la saison 11 du Meilleur Pâtissier, les participants sont priés d’embarquer direction la Provence, thème pour lequel il est leur est demandé de réaliser un gâteau en forme de panier de lavande géant… Et pour pimenter l’épreuve, Mercotte n’a pas donné les dosages pour l’élément principal de la pâtisserie: la ganache à la lavande.

Pour l’occasion les candidats travaillent en binôme, mais cela n’est parfois pas de trop pour faire des mathématiques en pleine épreuve… Entre l’infusion de la lavande et la gélatine à incorporer à la recette, pas évident de s’adonner au calcul mental… "Le risque avec la lavande c’est d’avoir un côté fleur très désagréable un peu ‘parfum de toilette’", explique l’apprentie pâtissière Cléo, habituée à travailler les produits du Sud.





Alors, même sans calculatrice, il faut être vigilant… "4x7 = 28, divisé par 100… Putain je vais jamais y arriver", s’agace-t-on du côté de Vanessa et Justine. Pendant que d’autres doutent sur des calculs habituellement basiques: "6x5 = 35, non?", s’interroge Sébastien face à une Cléo finalement stressée. "Attends, je réfléchis, je réfléchis…" On ne peut pas être bon partout!





Le Meilleur Pâtissier, le lundi à 20h30 sur RTL-TVI